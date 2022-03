Mazzarri: “Dobbiamo darci una svegliata. Stiamo dilapidando un buon vantaggio”

Il tecnico del Cagliari, Walter Mazzarri, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro lo Spezia.

Queste le sue parole: “Il possesso non conta nulla, loro hanno fatto due tiri e due gol. Dovevamo fare punti e li han fatti loro. Nei primi minuti stavamo facendo alcune cose preparate, non finalizzavamo sulle fasce perché non siamo stati in una giornata brillante. Lo Spezia era intimorito, poi la bolgia dello stadio gli ha dato coraggio. La partita è stata brutta, maschia, forse non c’era l’angolo sul gol. Il rigore l’avete visto, poi ci sono state palle perse. Giornata storta in tutto, ora va archiviata. Ci dobbiamo aspettare che le squadre ci studino e rispettino, ora sarà più dura. Dovremo essere più preparati”.

Sulla partita: “Contano i risultati, loro hanno fatto due gol e noi no. Abbiamo finito con quattro attaccanti e siamo stati puniti. Due errori tecnici hanno dato coraggio allo Spezia, ci siamo impauriti e da lì è venuto il rigore. Forse la squadra sente troppo il momento. La Lazio ci aspettava ed è ripartita, oggi invece il primo gol è venuto da un angolo in cui eravamo in tre sulla palla ed è entrata dentro. Hanno vinto i duelli, si sono caricati e sono stati più bravi di noi. Sono stati pericolosi da calcio d’angolo addirittura senza nemmeno saltare, sono stati più bravi di noi. Dobbiamo ricompattarci e attendere la prossima gara. Dobbiamo provarci contro tutte le squadre, perché quando abbiamo fatto le cose al meglio e gli episodi ci hanno aiutato sono arrivati i risultati. Stiamo dilapidando quanto fatto nel girone di ritorno, bisogna svegliarsi e darsi una mossa. Poco gioco effettivo? E’ una bella domanda, ma non voglio dire nulla altrimenti sembra un alibi. Affronteremo il tema in un altro momento”.

Foto: Twitter Cagliari