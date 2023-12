Mazzarri: “Chiedo scusa ai tifosi. Nella vita succede di perdere ma non 4-0, dobbiamo cambiare registro”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset, il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, ha così parlato dopo la sconfitta per 4-0 contro il Frosinone: “Abbiamo fatto meglio quando c’erano i ragazzi che giocano meno. Mi voglio scusare con i tifosi, che ci hanno dato una mano fino all’ultimo. Non se lo meritano. Non mi piace come abbiamo concluso la partita e ci rifletteremo tutti insieme. Ci sta prendere gol sull’angolo. Ma dal 2-0 in poi dobbiamo essere il Napoli

Poi ha proseguito: “Succede nella vita di perdere, ma non 4-0. Sembravamo una squadra che andava per conto suo, come se non ci siamo più opposti. Dobbiamo guardarci in faccia e cambiare registro”.

Infine: “Il Frosinone è una squadra che vive d’entusiasmo. Magari sono meno abituati a entrare dentro l’area e si sono esaltati. Noi abbiamo fatto una buona gara. Contavo di vincerla nel finale con i cambi. Non riempivamo l’area e non andavamo a concludere. Potevamo anche andare in vantaggio e non avevamo rischiato nulla”.

Foto: Twitter Napoli