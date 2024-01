Mazzarri: “Cajuste dovrebbe farcela, valuteremo stasera Zielinski. Demme difficilmente sarà a disposizione”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, ha fatto il punto della situazione sulle condizioni della rosa alla viglia della sfida contro la Fiorentina, valida per le semifinali di Supercoppa italiana: “Cajuste, al contrario di quello che pensavo quando è uscito dal campo, sono rimasto contento. Oggi dovrebbe provare e dovrebbe farcela, Zielinski mi sembra stia meglio e lo valuteremo stasera. Demme invece mi sembra abbia avuto uno stiramento al gemello, non penso gravissimo, ieri non si è allenato e difficilmente sarà a disposizione”.

Su Simeone: “La formazione la vedrete domani, sinceramente. È candidato, può giocare”. E sulla possibilità di cambiare modulo: “Quello che ho pensato è bene lo tenga per me, abbiamo avuto due allenamenti e l’ultimo è oggi. Lasciatemi il tempo di valutare: è vero che abbiamo provato qualcosa di diverso settimane fa, ma ci vuole un po’ di tempo. Credo rimarremo più o meno così”.

Foto: sito Napoli