Mazzarri: “Cagliari è una piazza importante. Questo è come se fosse il mio primo anno in Serie A”

Walter Mazzarri ha commentato a DAZN la vittoria del suo Cagliari contro la Sampdoria. Ecco le sue parole: “Noi siamo bravi a complicarci la vita. Siccome quello che è successo col Venezia mi è rimasto impresso, mi sono detto che sul 2-0 non fosse ancora finita. Tant’è vero che la Samp l’ha riaperto per nostro errore. Ho imparato quindi a non fidarmi, ma stavolta è arrivata la vittoria. Quando accetto una sfida sono sempre adrenalinico, do sempre il massimo. Da tempo mi incuriosiva venire qui a Cagliari, una terra che conosco bene, una città bellissima, una piazza in cui se si lavora bene ci si può togliere tante soddisfazioni. Il Cagliari rappresenta la Sardegna, ha un bacino d’utenza importante e io vorrei fare quello che negli ultimi anni questa squadra non è riuscito a fare. E’ una piazza importante e ti ci butti dentro. E’ come se fosse il primo anno di Serie A per me, sono tornato un ragazzo”.

FOTO: Twitter Cagliari