Mazzarri: “Bene le alternative, meritavano il vantaggio. Ci siamo sfaldati con i 5 titolari subentrati”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, ha così parlato dopo la sconfitta per 4-0 contro il Frosinone: “Intanto mi preme ringraziare il pubblico. Nonostante errori banali ci hanno sempre sostenuto, anche sullo 0-2. Intanto faccio i complimenti a chi non ha giocato quasi mai ed ha fatto benissimo, meritavano di andare in vantaggio contro un Frosinone che mette in difficoltà tutti, lo sapete… Poi con i 5 che giocano sempre… e la squadra non mi è piaciuta che si sia sfaldati. Ci possono pure stare due errori e vai sotto, ma non puoi lasciare la partita come se fosse già finita. Ho già detto ai ragazzi che per fortuna domani ci vediamo e deve servirci per il campionato già con la Roma. Non mi è piaciuta la gara da quando ho fatto i cambi. Con le seconde linee avevamo fatto bene ed ho detto che ho avuto la sensazione che forse con i 5 cambi si pensava inconsciamente di aver già vinto. Se si era fatto già bene con gli altri… questa è stata la mia sensazione”.

Foto: Twitter Napoli