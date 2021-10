Mazzarri: “Abbiamo tante assenze, ma non devono essere un alibi. C’è bisogno di continuità”

Il tecnico del Cagliari, Walter Mazzarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Firenze.

Queste le sue parole: “Non mi piace lamentarmi, abbiamo assenze importanti come Dalbert e Godin. Non dobbiamo parlare degli assenti, le assenze non possono essere un alibi, ma dobbiamo essere squadra. Dobbiamo sbagliare meno durante i 90 minuti, improvvisamente ci sono stati dei blackout e dobbiamo trovare continuità. Il nostro principio è quello di cercare di mettere in difficoltà tutti”.

Sul momento: “In una partita condizionano il risultato. Le partite vanno valutate, fa piacere vincere i punti sono sempre importanti. Ma dobbiamo lavorare sempre sulla prestazione. Con la Sampdoria ci è andata tutto o quasi bene, non dobbiamo prenderla come la migliore partita che abbiamo fatto. Se si lavora bene in settimana, gli episodi vanno dalla nostra parte. Lavorare con una vittoria alle spalle fa bene, le facce erano più serene ma ho esortato i ragazzi a lavorare con più entusiasmo”.

Foto: Twitter Cagliari