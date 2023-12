Mazzarri: “Abbiamo lavorato sugli errori. È il miglior undici possibile? È chiaro”

Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Juventusdi questa sera: “Ho lavorato sugli errori fatti, bisogna provare a evitarne e a concedere meno occasioni all’avversario, continuando a fare il nostro gioco, un bel calcio”.

Sull’undici scelto oggi: “È il migliore possibile? È chiaro, se ho fatto questa formazione è perché penso che per partire siano i più adatti. Poi è chiaro che vediamo come va la partita, ci sono quattro cambi per cambiare qualcosa e l’ultimo per evitare di chiudere in dieci, valutiamo in corsa”.

Foto: Twitter Napoli