Mazzarri: “Abbiamo giocato secondo la nostra idea di calcio, sono contento. Joao Pedro si merita la chiamata della Nazionale”

Walter Mazzarri ha parlato dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Sassuolo: “Sono contentissimo. C’erano ragazzi che non giocavano da tanto e alcuni esordienti, contro una squadra di qualità come il Sassuolo. Peccato per il gol annullato per un fuorigioco millimetrico, ce la saremmo giocata fino alla fine. Sono contento che tutti abbiamo provato pressare e giocare secondo la nostra idea di calcio. Joao Pedro? Una convocazione in Nazionale è sempre uno stimolo in più, ma Joao di stimoli ne ha sempre. Si merita questa chiamata, lavora ed è un giocatore completo”.

FOTO: Twitter Cagliari