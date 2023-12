Mazzarri: “Abbiamo dominato, difficile fare più di così. Manchiamo nei particolari”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, ha così parlato dopo la sconfitta per 1-0 contro la Juventus: “Chi conosce il calcio sa che ci sono dei momenti, difficile dare una spiegazione dopo una gara del genere. I ragazzi hanno dominato, hanno costretto la Juventus nella propria metà campo per quasi tutto il secondo tempo. Noi abbiamo avuto solo il torto di non andare sulla traiettoria sul gol e abbiamo perso l’uomo in area: penso che una squadra potesse fare poco più del Napoli. Sono momenti, penso che giocando così potremo fare un filotto di risultati”.

Poi ha proseguito: “Io sono arrivato da poco, inutile che parli di quello che è successo prima: se andava tutto bene non mi avrebbero chiamato, qualche problema c’ero. Da quando sono arrivato ho visto una squadra che ha giocato sempre meglio degli altri. L’occasione di Kvara è clamorosa, se non siamo riusciti a fare gol lì si capisce tutto: ci sono momenti e momenti, io credo che se si continua su questa strada, con i giocatori importanti che trovano una condizione migliore, le componenti per vincere torneranno tutte“.

Foto: Twitter Napoli