Mazzarri: “Abbiamo avuto 6 palle gol. Meritavamo di vincere almeno 3-0. La classifica non mi preoccupa”

Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata 0-o con il Monza.

Queste le sue parole: “Oggi abbiamo avuto sei palle gol e non è entrata, Kvara e Osimhen sono continuamente provocati. Bisognerebbe far vedere certe cose ogni tanto, poi i punti si perdono al di là dei nostri demeriti”.

Perché non riuscite a segnare? “È un momento particolare, non siamo lucidi sotto porta: Anguissa, Kvaratskhelia e Gaetano hanno preso il portiere da pochi metri. All’84’ Kvara è stato tenuto, c’era un fallo clamoroso e non è stato ammonito il difensore ma sono stato espulso io per proteste. Poi alla fine ci si stanca di questa situazione. Dato che mi hanno espulso, bisognerebbe far vedere anche perché mi sono arrabbiato. Se rimanevano in dieci non so come sarebbe finita, queste cose poi si pagano”.

Kvaratskhelia è stato più coinvolto? “In tre giorni di allenamenti avevamo provato diverse soluzioni, abbiamo creato tanto con lui, ha avuto l’occasione per segnare ma purtroppo non è stata sfruttata. Cerco di levarlo dalla morsa dei raddoppi perché viene martoriato, se anche gli arbitri si accorgeranno del trattamento che gli viene riservato credo che alla lunga ne beneficerà. A un certo punto sembrava una partita di rugby”.

Simeone poteva entrare prima? “Anche l’anno scorso non mi sembra che giocasse molto, oggi abbiamo chiuso col 4-2-4 e se con quattro attaccanti in campo non prendiamo contropiedi vuol dire che siamo migliorati. L’unico rammarico è che non abbiamo fatto gol, meritavamo di vincere 2 o 3-0 per quello che si è visto”.

Preoccupato dalla classifica? “La classifica non mi preoccupa, la mia preoccupazione è quella di far giocare bene i miei giocatori e oggi lo hanno fatto”.

Cosa ha detto all’arbitro? “Mi sono avvicinato per dire che Kvara non veniva fatto più giocare, in una partita nella quale attacchi sempre alla fine lo paghi. I regolamenti vanno applicati sempre, nel bene e nel male. Mi sembrano cose strane da non vedere”.

