Mazzarri: “A Napoli quattro anni memorabili ma la mia testa è solo per il Cagliari”

Walter Mazzarri si appresta a tornare a Napoli, questa volta però da allenatore del Cagliari. Il tecnico toscano ha commentato così in conferenza stampa il suo legame con la città campana: “Mi concentro sulla partita, non mi aspetto nulla: so che mi stimano, a Napoli sono stati quattro anni memorabili, ma la mia testa è solo al Cagliari. Gli azzurri sono una macchina da guerra e si divertono a vincere le partite, noi dobbiamo mettere loro il bastone tra le ruote”.

FOTO: Twitter Cagliari