Mazraoui e il possibile addio al Bayern: “Prima ero titolare fisso, ora sono le terza scelta. Così non va bene”

Noussair Mazraoui, esterno del Bayern Monaco, ha parlato a ‘Abendzeitung’, dove ha analizzato lo scarso impiego dopo il Mondiale in Qatar, non escludendo anche un possibile addio ai bavaresi.

Queste le sue parole: “Prima della Coppa del Mondo ero titolare, ora sono in forma e non trovo spazio, non sono nemmeno la seconda o la terza scelta. È troppo presto per parlare del mio futuro, ma così non va bene”.

Foto: Facebook Bayern