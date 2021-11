MAXWEL CORNET: DALLA COSTA D’AVORIO ALL’INGHILTERRA NEL SEGNO DI DROGBA

Nell’ultimo turno di Premier League è andato in scena lo spettacolare match tra Burnley e Crystal Palace. Nel 3-3 finale è andato a segno anche Maxwel Cornet: l’ivoriano ha permesso ai padroni di casa di riacciuffare la partita grazie a un suo guizzo all’inizio del secondo tempo. Per l’attaccante si tratta del quinto gol in sette partite, un inizio che nessuno si aspettava in uno dei campionati più difficili.

Maxwel Cornet nasce nel 1996 a Bingerville, città della Costa d’Avorio, ma all’età di 3 anni si trasferisce con la famiglia nel nord della Francia, lasciando la loro casa a causa dei disordini della guerra civile. Nel 2004 all’età di sette anni entra a far parte delle giovanili del Metz. In Lorena ha fatto tutta la trafila delle giovanili, prima di giocare stabilmente in prima squadra nel 2013/2014 in Ligue 2, contribuendo alla promozione del club. Nella stagione successiva arriva il debutto in Ligue 1 e nel gennaio del 2015 arriva la chiamata di uno dei top club francesi. Il Lione decide di puntare sul giovane ivoriano e lo acquista per una cifra pari 2,5 milioni. Nel corso della stagione subisce vari infortuni che condizionano il suo rendimento e colleziona solo 5 presenze. La stagione 2015-2016 rappresenta un nuovo punto di partenza per Cornet e in quell’annata dimostra tutto il suo talento: arrivano anche le prime esperienze nel campo internazionale con l’esordio in Champions League e con l’Under 21 della Francia. Le 40 presenze e i 12 gol in stagione lo fanno diventare un titolare inamovibile della squadra nonostante la sua giovane età. Cornet è nato come punta centrale, ma la sua evoluzione e le sue caratteristiche fisiche e tecniche hanno spinto i suoi allenatori ad impiegarlo principalmente come esterno d’attacco, indifferentemente a destra o sinistra, o addirittura come terzino. Il suo carisma e la sua spregiudicatezza lo fanno diventare un leader del Lione nel corso degli anni, tanto da attirare l’attenzione di top club europei. Con la maglia dell’OL ha collezionato 252 presenze, 51 gol e 29 assist, tutto ciò alla sola età di 24 anni. Nel 2017 è arrivata anche la prima convocazione con la Costa d’Avorio: finora 23 presenze e 5 reti con gli Elefanti.

In questa stagione Cornet ha deciso di intraprendere una nuova sfida, tanto che il Burnley ha deciso di investire 15 milioni sul classe 1996, con un contratto quinquennale. “Ho guardato molto il Chelsea perché il mio idolo ha giocato lì – Didier Drogba. Ha fatto molto per me. Mi ha detto che devo lavorare sodo durante la settimana, recuperare e giocare di nuovo duro ogni settimana“, questa una delle sue prime dichiarazioni all’arrivo in Premier League. È significativo che Cornet abbia scelto Drogba come modello. Certo, c’è la connessione con la Costa d’Avorio, ma in aggiunta, Cornet si è sempre visto prima di tutto come un attaccante. Al Burnley è rinato come centravanti, convertendo in gol il 50% delle occasioni che gli sono arrivate. Il giocatore è diventato il nuovo idolo dei tifosi del Burnley, oltre ai suoi gol, si ferma sempre con i fan a fine partita per firmare autografi e regalare la sua maglia. Ora l’ivoriano vuole continuare a stupire e portare in alto il suo nuovo club, nel segno di Didier Drogba, uno che di gol e leadership se ne intende.

Foto: Instagram personale Cornet