Maximo Perrone: “Il Como è un club interessante. Mi piacciono le idee di Fabregas”

Maximo Perrone, nuovo centrocampista del Como, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui canali ufficiali del club. L’argentino si è espresso con entusiasmo sulla qualità della rosa e sulle idee di gioco del suo nuovo allenatore, Cesc Fabregas.

Le sue dichiarazioni: “Sono molto felice di essere qui in questo club e in questa città, non vedo l’ora di iniziare a giocare. Penso che questo sia un passo necessario per la mia carriera per continuare a crescere; mi piacciono le idee dell’allenatore e lo stile di gioco. Il Como è un club molto interessante, con una rosa di qualità ed è per questo che ho deciso di venire qui”.

Foto: Instagram Como