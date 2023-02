Maximiano sbaglia l’uscita, Bremer porta in vantaggio la Juve: 1-0 all’intervallo

Juventus in vantaggio all’intervallo: 1-0, al momento decide il gol di Bremer allo scadere della prima frazione di gioco. Un primo tempo privo di grandi occasioni, con i bianconeri che si sono fatti preferire ai biancocelesti di Sarri. La partita si è sbloccata al 44′, quando Bremer dopo un cross di Kostic ha sfruttato un’uscita a farfalle di Maximiano per permettere ai bianconeri di passare in vantaggio. Prima del gol, l’occasione più importante era stata firmata da Filip Kostic, a conferma di un predominio bianconero che col passare dei minuti è diventato sempre più evidente: l’esterno serbo è stato bravo al 15esimo ad andare via al diretto marcatore e a lasciar partire un diagonale che ha chiamato Maximiano al grande intervento.

Foto: Twitter Juve