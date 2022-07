Maximiano-Lazio al traguardo una settimana dopo. E Provedel…

Maximiano sarà uno dei due portieri biancocelesti. La base di accordo, per noi, era già stata raggiunta tra la notte di domenica e lunedì scorsa, quando la Lazio aveva raggiunto una base di intesa tra gli 8 ed i 10 milioni di euro con il Granada. Adesso, mancano soltanto gli ultimi dettagli, per poi consentire al portiere portoghese di raggiungere mister Maurizio Sarri in ritiro. Nessuna sorpresa, dunque, una settimana dopo. E procede spedita anche la trattativa per Ivan Provedel che nella partitella di oggi non è stato schierato titolare dallo Spezia. Il club ligure ha individuato in Wladimiro Falcone il sostituto, anche questa nota, e la Lazio si prepara – secondo previsione – a chiudere per due portieri.

Foto: Instagram Maximiano