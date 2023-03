Maxime Lopez: “Voglio la Francia, ma devo avere più visibilità. Giocare bene a Sassuolo conta meno di farlo a Milano”

Durante l’intervista concessa a Le Club des 5 su YouTube, il centrocampista del Sassuolo, ha così parlato del suo futuro: “È un club familiare, c’è una buona atmosfera. Ora dobbiamo essere ambiziosi, abbiamo grandi obiettivi. Discuteremo tranquillamente a fine stagione”,

Poi ha proseguito parlando del suo obiettivo di giocare in Nazionale, con la Francia: “La Nazionale è il mio obiettivo ma devo avere più visibilità: giocare ottime partite a Sassuolo ha meno valore che a Milano, per esempio. Questo non significa denigrare dove sono, è solo la realtà”.

Infine, su De Zerbi:“È come con una ragazza, ho avuto un’intesa immediata. Un vero colpo di fulmine. Il suo modo di amare il calcio era esattamente come il mio”

Foto: Instagram Sassuolo