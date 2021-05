Maxime Lopez: “Sono molto contento della mia stagione, sono migliorato tanto”

Una delle rivelazioni del Sassuolo, quest’anno, è stato senza dubbio Maxime Lopez. Arrivato dal Marsiglia, il giovane centrocampista, ha saputo conquistare la fiducia di De Zerbi che l’ha schierato ben 28 volte in Serie A. In una lunga intervista a Maritima, il giocatore ha dichiarato: “È un po’ come una risurrezione, sono giovane ma a Marsiglia non giocavo per niente, cominciavo a scivolare in panchina. A Sassuolo è andata benissimo. Sono molto contento della mia stagione. Trovo di essere migliorato sotto il punto di vista difensivo. Prima avevo la tendenza a voler andare ovunque in campo, da destra a sinistra, e ora mi è stato insegnato di occupare una zona di campo per poter recuperare la palla. Recupero molto di più che a Marsiglia e difendo meglio”.

FOTO: Twitter Maxime Lopez