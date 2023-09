Maxime Lopez, la Viola nel destino: dal sondaggio di fine giugno alla svolta

Maxime Lopez alla Fiorentina, evidentemente era destino. Dal sondaggio a sorpresa del 25 giugno alla svolta dell’ultimo giorno di mercato, proprio nelle ore in cui la Viola ha dato il via libera per il trasferimento di Amrabat al Manchester United, un altro tormentone destinato a risolvere. Tutto questo malgrado alla Fiorentina fosse stato accostato Vranckx, addirittura operazione in chiusura quando di “chiuso” c’era proprio nulla. Il club di Commisso è tornato su Maxime Lopez oltre due mesi dopo: il centrocampista francese aveva chiesto di essere ceduto, come confermato dal Sassuolo e la fumata tutta viola è arrivata in volata.

Foto: Instagram Fiorentina