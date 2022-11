Maxi squalifica per Lewandowski. Salta tre giornate

Maxi squalifica per il bomber polacco del Barcellona, espulso nell’ultima gara di campionato contro l‘Osasuna, è stato sanzionato con tre giornate di squalifica. Una per la doppia ammonizione sul campo, due per il gesto rivolto verso l’arbitro Manzano. Stangata anche per Gerard Piqué, per le offese verso il direttore di gara. Oggi è arrivata la sentenza del Giudice Sportivo, che gli ha assegnato ben quattro giornate di squalifica. Lo spagnolo però, ovviamente, non le sconterà.

Foto: Twitter Barcellona