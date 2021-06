MAXI ROMERO, A UDINE PER DIVENTARE GRANDE

Pedro Pereira e Maximiliano Romero sono i due colpi in entrata di questo inizio di mercato da parte dell’Udinese. Parliamo di un difensore portoghese, di proprietà del Benfica, reduce dalla sfortunata annata a Crotone, e di un attaccante classe ’99 proveniente dal Psv Eindhoven.

Maximiliano Samuel Romero nasce a Moreno il 9 gennaio del 1999, in Argentina. Muove i primi passi col Velez Sarsfield dalla tenera età di 6 anni, per completare la trafila delle giovanili e fare il salto tra i “grandi” nel 2015, aggregato alla prima squadra: il debutto è datato 9 febbraio 2016 contro il Sarmiento. Dopo 40 presenze e 9 gol col club biancoazzurro, nel 2016 finisce nella lista dei migliori sessanta calciatori nati nel 1999 stilata da The Guardian, non a caso Arsene Wenger rimane stregato dal suo talento. L’Arsenal lo mette in cima alla sua lista, eppure la sorte decide diversamente: rottura del crociato in una partitella con la squadra riserve e sogno svanito.

Romero non si abbatte e nel dicembre del 2017 viene acquistato dal PSV Eindhoven per 10.5 milioni di euro, contratto lunghissimo, fino al 2023.

Alla prima stagione in Olanda trova pochissimo spazio, solo due apparizioni e undici con la squadra Under 21 (Jong PSV), che milita in cadetteria. Torna dunque al Velez per un anno in prestito, 25 presenze, 7 gol e 3 assist.

L’aria di casa gli fa bene ma al ritorno in Eredivisie il suo spazio è ancora minimo e per emergere occorre cambiare nuovamente aria: oggi c’è l’occasione Udinese per mostrare le sue doti al calcio europeo.

Maxi Romero è un centravanti puro, dotato di buona tecnica, dribbling, ottimo colpo di testa e tanta cattiveria sotto porta. Si ispira a Radamel Falcao, giocatore a cui ha sempre cercato di rubare qualcosa guardandone i movimenti. Anche il soprannome è lo stesso: El Tigre.

Il PSV è un club abituato a pescare giovani talenti dal Sudamerica, con Romero qualcosa è andato storto, ma forse adesso ha la maturità giusta per mettersi in mostra in bianconero.



Foto: Instagram personale Maxi Romero