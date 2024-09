Maxi rissa durante Miramar-Penarol: quattro cartellini rossi e uno giallo

Grande tensione durante la ripresa di Miramar-Penarol, match valido per la seconda giornata del Torneo di Clausura della massima serie dell’Uruguay. La sfida, vinta 2-1 dagli ospiti, si è particolarmente incattivita al 71′, quando il comportamento del portiere del Penarol, Washington Aguerre, ha scatenato la rabbia dei giocatori di casa. Aguerre, dopo aver bloccato in due tempi un pallone calciato dalla lunga distanza, ha iniziato a perdere tempo (con ancora 19 minuti più recupero da disputare) palleggiando nella propria area di rigore. Il portiere è stato beccato dal pubblico di casa con forti fischi e il suo atteggiamento non ha fatto altro che innervosire gli avversari in campo, dove si è inscenata una vera e propria rissa tra le due squadre. Dalle due panchine sono giunti componenti degli staff tecnici per cercare di calmare gli animi. L’arbitro Burgos è stato costretto ad una serie di espulsioni per riprendere in mano il controllo del match: nello specifico tre rossi diretti e un rosso per doppia ammonizione, equamente distribuiti tra Miramar e Penarol. Aguerre è stato invece ammonito.

Foto: Instagram Penarol