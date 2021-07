Maxi Lopez si ritira: “E’ stato un viaggio bellissimo”

L’attaccante argentino, Maxi Lopez, si ritira dal calcio. L’ex attaccante di Barcellona, Catania, Milan e Torino, fra le altre, ha dedicato un post sui social per dare la notizia: dopo 20 anni di carriera l’argentino appende dunque gli scarpini al chiodo.

“Grazie a tutti per avermi aiutato a realizzare il mio sogno. È stato un viaggio bellissimo…”, ha scritto sui social, dove ha pubblicato un video emozionante.

A 37 anni, dopo l’ultima stagione vissuta tra le fila della Sanbenedettese, in Serie C, nella testa del giocatore è maturata le decisione definitiva. La non iscrizione del club marchigiano alla Lega Pro, poi, ha accelerato la voglia di ritirarsi.

Foto: Instagram Sambenedettese