Maxi Lopez e Paul Richardson hanno acquistato il Birmingham, club che disputa la Championship. Dopo una lunga trattativa, il passaggio delle quote si concretizzerà in due anni e sarà diviso in due fasi: la prima il 21% della società e lo stadio per 25 milioni. La seconda invece riguarda il 75% per 10 milioni di euro.

Foto: Maxi Lopez Foto gentecomar