Maxi Lopez attacca Wanda: “Con che criterio esponi i nostri figli al contagio?”

Duro attacco di Maxi Lopez, attaccante argentino del Crotone, all’ex-compagna Wanda Nara, attuale moglie di Mauro Icardi. Infatti, l’ex-Catania e Milan ha criticato la showgirl argentina per aver portato i figli da Parigi a Como: “Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena di una pandemia globale, in cui a tutti viene chiesto di non uscire, ed esponi i nostri figli a un viaggio da un paese all’altro, ti trasferisci e vai all’epicentro del contagio (Lombardia) in Italia senza importarsene di qualsiasi tipo di conseguenza.” – ha scritto in un post.