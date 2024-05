Max Eberl: “Eravamo tutti favorevoli a una finale tedesca, tranne gli arbitri polacchi”

Non mancano le polemiche riguardo la semifinale di ieri sera tra Real Madrid e Bayern Monaco. La Germania questa mattina torna a puntare il dito sull’arbitro Marciniak e sull’assistente Listkiewicz per non aver fatto continuare l’azione che ha portato poi al gol di De Ligt. Questa mattina ha parlato il direttore sportivo del Bayern Max Eberl: “L’azione è molto strana e dubbia. L’arbitro fischia prima del tiro di De Ligt, quindi il VAR non può più intervenire. Poi ha riconosciuto il suo errore. Ma non ci facciamo niente con questo! Eravamo tutti favorevoli a una finale tedesca, tutti tranne gli arbitri polacchi!”.

Foto: max eberl instagram bayern