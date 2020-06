Mavididi torna alla Juve, il Dijon annuncia: “Niente riscatto, non vuole più giocare in Francia”

Stephy Mavididi si appresta a far ritorno alla Juve. L’attaccante inglese, autore di una buona stagione in Francia, non verrà infatti riscattato dal Dijon perché lo stesso giocatore – secondo quanto affermato dal club – “Ha espresso la sua volontà di non voler continuare a giocare in Francia”. Queste le parole del presidente Olivier Delcourt: “Sono veramente deluso dalla situazione. Il Dijon ha investito in lui, ha mostrato fiducia nel giocatore, gli ha permesso di entrare nei riflettori della Ligue 1”.

Foto: sito ufficiale Juventus