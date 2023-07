La storia di Meluso: una lunga rincorsa verso la gloria chiamata Napoli

Mauro Meluso è il nuovo direttore sportivo del Napoli. L’annuncio è arrivato direttamente da Aurelio De Laurentiis attraverso il consueto tweet prima dell’ufficialità. Meluso ha una lunga carriera tra Serie B e Serie C con un recente passato allo Spezia. Nel ruolo di direttore sportivo dei liguri infatti, a maggio del 2021 contribuì al raggiungimento della salvezza storica della squadra in Serie A prima di rescindere il contratto. A due anni di distanza il ritorno in massima serie con il non facile compito di raccogliere l’eredità lasciata da Giuntoli che anche grazie alle sue intuizioni ha contribuito alla vittoria del terzo Scudetto del Napoli dopo 33 anni d’attesa.

Nato a Cosenza l’1 gennaio 1965, Meluso stato prima di tutto un calciatore. Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, ha poi giocato perlopiù in Serie C1 e C2 come attaccante, vestendo le maglie di Cremonese, Salernitana, Foggia, Messina e non solo prima di iniziare la sua carriera da direttore sportivo ritirandosi dal calcio giocato nel 1995.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Meluso ha ricoperto il ruolo di direttore sportivo per Foggia, Padova, Pisa, Sangiovannese, Teramo e Ternana. Il 22 giugno 2011, ha assunto la carica di responsabile settore tecnico del Frosinone. Il 27 maggio 2014, è stato nominato direttore sportivo del Cosenza, dove è rimasto per due anni. Il 6 giugno 2016, Meluso è diventato il nuovo direttore sportivo del Lecce, militante in Serie C, firmando un contratto biennale con prolungamento automatico in caso di promozione in Serie B. Ha contribuito al doppio salto di categoria dei giallorossi, che nel 2019 sono approdati in Serie A. Il suo rapporto con il club salentino si è interrotto nell’agosto 2020, dopo la retrocessione in Serie B. Il 27 agosto 2020, ha firmato un contratto triennale con lo Spezia, neopromosso in Serie A. Il 26 maggio 2021, dopo aver contribuito al raggiungimento di una storica salvezza, ha rescisso il contratto con i liguri. Oggi, 12 luglio 2023, la nomina come nuovo direttore sportivo del Napoli.

Foto: sito Spezia