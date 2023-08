Mauro: “Al Milan serve tempo, ha cambiato tanto. Mi intriga l’Atalanta”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’opinionista Massimo Mauro ha detto la sua sulla prossima lotta per lo scudetto: “Il Napoli parte in prima fila, ma molto dipenderà dal futuro di Osimhen, perché senza di lui, ripetersi sarà dura. L’Inter si è rinforzata, Frattesi è un bel colpo e anche Thuram mi è sempre piaciuto molto”. Poi sul Milan: “Ai rossoneri serve tempo, hanno cambiato parecchio. Pioli deve avere il tempo di creare un gioco che sfrutti al massimo le caratteristiche di tutti i talenti acquistati”. Infine, Atalanta e Juve: “Per lo scudetto c’è anche la Juventus. Mi intriga l’Atalanta, che si è rinforzata in porta con Carnesecchi e in attacco con Scamacca”.

Foto: Instagram Mauro