Sarri su Milinkovic Savic: “Ha sofferto il rientro dal Mondiale. Quando tornerà al 100% farà la differenza”

Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste è intervenuto alla vigilia del match contro il Milan di Stefano Pioli. Queste le parole del mister della Lazio sul possibile impiego di Luis Alberto: “Penso che le scelte arrivano in base agli allenamenti, lo sto vedendo in condizione. Le scelte saranno logiche, a meno che non lo veda oggi particolarmente stanco, ma non penso”. Successivamente Sarri ha speso delle parole su Milinkovic Savic: “Secondo me come tutti gli altri ha sofferto il rientro dal Mondiale, forse in maniera minore rispetta ad altri. Arriva da due partite serie, non vistose e spettacolari. Ha perso meno palloni, è stato utile, ha preso la strada giusta, se continua a giocare così togliendo qualche frivolezza quando tornerà al 100% farà la differenza”.

Foto: Twitter Lazio