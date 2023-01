Sarri: “Nella storia della Lazio non ci sono tante qualificazioni in Champions, adesso che siamo quinti, sembra un dramma”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa alla viglia del match contro il Sassuolo. Il mister biancoceleste ha trattato diversi temi, tra cui anche uno che riguarda la corsa per il piazzamento Champions: “Sono incazzat* di questa situazione. Ho raccolto una gestione che aveva collezionato solo un quarto posto. Così come nella storia della Lazio non ci sono tante qualificazioni in Champions. Eppure, adesso che siamo quinti, sembra un dramma”. Successivamente il tecnico biancoceleste ha parlato di Milinkovic-Savic: “Milinkovic secondo me ha fatto una buona prestazione domenica scorsa. È passato da perdere 25 palloni a 10, con una percentuale di verticalizzazioni superiore. Ha avuto una difficoltà nel ripartire dopo il Mondiale, Vecino ha ancora più difficoltà. Giocare con lui e Luis Alberto, due con caratteristiche offensive, non è semplice, ma se lo fanno con l’applicazione dell’ultima partita si può anche fare”.

Foto: Twitter Lazio