Maurice (ds Nizza): “Pogba? Ci farebbe bene, ma non c’è nessuna possibilità per noi”

È ancora tutto da sciogliere il nodo legato al futuro di Paul Pogba. Intervenuto ai microfoni de L’Equipe, Florian Maurice, ne ha così parlato: “Non credo che abbiamo la possibilità di portare Paul Pogba al Nizza. Penso che ci saranno tanti club che ci penseranno, anche se non gioca da molto tempo. Ci sarà una concorrenza enorme, non potremo combattere. È un top player, quello che gli è successo è doloroso ma resta un fuoriclasse. Nella nostra squadra ci farebbe bene, ma non credo che abbiamo la possibilità di portarlo al Nizza”, ha detto il direttore sportivo.

Foto: Twitter Juventus