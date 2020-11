Matuidi: “Griezmann al Barça deve adattarsi, Messi occupa molto spazio”

Blaise Matuidi, centrocampista dell’Inter Miami negli Stati Uniti, in un’intervista a BeinSport ha parlato di Griezmann, attaccante del Barcellona, ed ex compagno di squadra con la Nazionale francese. Queste le dichiarazioni dell’ex Juve: “Griezmann al Barcellona non gioca nella posizione che gli piace, ma dovrà sopportare. Sono sicuro che si adatterà e troverà la sua posizione. La sua partita contro il Portogallo mi è sembrata molto buona, ma in una posizione che lo soddisfa. Questo è il Griezmann che ci piace vedere e spero che continui così. Lo sappiamo tutti la situazione con Messi, occupa molto spazio, ma so che Antoine resisterà e alla fine riuscirà a trovare la sua posizione.”

Foto: twitter Inter Miami