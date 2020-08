Matuidi: “Adesso un po’ di vacanza, delusi per la Champions”

Blaise Matuidi, che sta per volare negli Stati Uniti dove indosserà la maglia dell’Inter Miami, attraverso instagram ha dedicato qualche minuto per commentare la stagione appena conclusa con la maglia della Juventus: “È stata speciale… Tante gioie e la delusione per l’eliminazione della Champions League. Terzo scudetto di fila. Non bisogna mai dare nessun titolo per scontato o come normale. Adesso è tempo di una breve vacanza prima di iniziare la nuova stagione”.

https://www.instagram.com/p/CDtUXieIM62/?utm_source=ig_web_copy_link

Fot0: profilo instagram personale