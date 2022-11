Matturro-Inter, sempre più conferme dall’Uruguay. I dettagli

Non è una novità, Alan Matturro è nei radar nerazzurri già dalla scorsa sessione di mercato estiva. E adesso, il club nerazzurro è sempre più deciso a prelevare il difensore dal Defonsor Sporting. Notizia che trova conferma anche in Uruguay, dove nell’edizione di El Paìs – si legge – che i nerazzurri starebbero riflettendo sul pagare una cifra vicina ai 3 milioni di dollari per il difensore. Una somma che, per il quotidiano, seppur lontana dalla clausola risolutiva (fissata a sei milioni) lascia tutte le parti soddisfatte. In caso di accordo con il calciatore sul fronte contrattuale, l’Inter avrebbe quindi piena libertà di azione: il Defensor Sporting venderebbe l’intero cartellino, mantendo comunque il 20% su una futura cessione del difensore.

Foto: Twitter defensor