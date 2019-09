Mattioli: “Ottima partita. Semplici sarà l’allenatore della Spal per tutta la stagione”

Dopo il termine della gara persa per 2-0 dalla Spal contro la Juventus, il presidente biancazzurro Walter Mattioli ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed-zone: “Abbiamo fatto un’ottima partita contro la squadra più forte d’Italia e forse anche d’Europa. Siamo stati all’altezza, ho visto una gara giocata bene e con intelligenza. Qualche errore purtroppo c’è stato, ma i nostri giocatori erano concentrati e volevano assolutamente fare bella figura. Mi è piaciuto come Semplici aveva impostato la gara e sulla squadra e sui moduli non c’è nessuna interferenza da parte mia. Con Semplici c’è un colloquio sereno, è l’allenatore della nostra squadra e lo sarà fino al termine del campionato. Siamo convinti di aver costruito un’ottima rosa, vedrete che alla fine ci salveremo per il terzo anno consecutivo. Ci riusciremo però solamente se resteremo tutti uniti, basta voci infondate che fanno male alla Spal“.

Foto: twitter Spal