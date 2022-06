Mattheus consiglia il Bayern: “Prendi Lukaku al posto di Lewandowski”

Lothar Matthaus, ex capitano e bandiera di Inter e Bayern, consiglia il club tedesco sul mercato, per un eventuale sostituto di Lewandowski.

Queste le sue parole alla Bild: “Posso mettermi nei panni di Robert perché ho vissuto una situazione simile. Il fatto che tu non abbia parlato seriamente del futuro con Robert per così tanto tempo è sbagliato. Oliver Kahn ha spiegato che l’apprezzamento non è una strada a senso unico. Sono d’accordo con lui, ma il Bayern ha sbagliato atteggiamento. Chi al suo posto? Prenderei Romelu Lukaku se fosse economicamente fattibile. Lukaku e Sadio Mané per Lewandowski e Serge Gnabry, se il nazionale tedesco dovesse lasciare il club: avrebbe qualità, sarebbe attraente“.

Foto: Twitter Inter