Matthaus: “Tuchel era vicino alla Juve prima di passare al Bayern Monaco”

In un’intervista al portare Goal, Lothar Matthaus ha rilasciato un incredibile retroscena su Thomas Tuchel nelle settimane prima della sua firma col Bayern Monaco: “Tuchel era vicino al passaggio alla Juventus. Il Bayern era nervoso, Tuchel era libero e il Bayern non credeva in Nagelsmann al 100%. Non possono licenziarlo quando ha vinto tre titoli, quindi hanno deciso di licenziarlo ora“.

Ha poi aggiunto su Nagelsmann: “È stata una grande sorpresa per molti, non solo per me. Nagelsmann ha fatto un buon lavoro e ha vinto la Bundesliga, forse non era così bravo in Champions League nel suo primo anno. Ma questo anno ha vinto contro PSG, Inter, Barcellona tutte e due le volte, in Bundesliga non è stato perfetto ma non era lontano dal trofeo, all’inizio pensavo fosse uno scherzo ma non era il primo aprile. Deve essere successo qualcosa al Bayern per prendere quella decisione“.

Foto: Instagram Matthaus