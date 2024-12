Matthaus sugli esterni del Bayern: “Uno o due tra Coman, Gnabry e Sané andranno via”

Nel suo editoriale su Sky Sports, Lothar Matthaus ha parlato del Bayern Monaco, e ha garantito che alcune importanti pedine dello scacchiere di Vincent Kompany lasceranno il club.

“Ci saranno sicuramente dei cambiamenti nella posizione di esterno. Ci sono tre candidati poco solidi: Coman, Gnabry e Sané. Tutti e tre non resteranno al Bayern l’anno prossimo, anche se non farò certo nomi ora. Sicuramente non resteranno tutti e tre, almeno uno andrà via, forse anche due, perché si stanno valutando anche nuovi nomi per queste posizioni a Monaco”.

Apre poi una parentesi su Leroy Sané, ancora poco incisivo: “Vedo ancora le sue capacità. Quando sarà in forma, avrà il suo ritmo e acquisirà fiducia attraverso l’allenamento in partita, ma è ancora molto lontano da questo”.

Foto: Instagram Matthaus