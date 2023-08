Matthaus su Kane: “100 milioni per un attaccante di 30 anni, il Bayern ha ceduto ai ricatti degli Spurs”

La leggenda Lothar Matthäus ha espresso dei dubbi sulla cifra pagata dai bavaresi assicurarsi le prestazioni di Harry Kane: “I dirigenti del Bayern erano convinti al 100% che il rinforzo giusto fosse Harry Kane. Ecco perché il Tottenham ha ricattato il Bayern. Un milione in più, poi un altro… Alla fine sono 100 milioni per un attaccante di 30 anni. Lewandowski ne ha tre in più e lo abbiamo venduto per 50. Spero che alla fine ne valga la pena”.

Foto: Instagram Bayern