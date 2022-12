Matthaus: “Sono triste e deluso. Flick? Ora si può mettere tutto in discussione, ha commesso degli errori”

L’ex capitano della Germania, ha commentato l’eliminazione dai Mondiali della squadra di Flick. Ecco le sue parole riportate dalla Bild: “Sono triste e deluso. Per me la colpa è della difesa e dei gol mancati, che è sfortuna, ma anche incapacità. Rispetto al 2018 è stato diverso però, malgrado sia una vergogna essere eliminati ai gironi. La squadra ha giocato bene ed ha combattuto anche nell’ultima gara. Flick? Ora si può mettere tutto in discussione ed anche lui ha commesso degli errori. Lo vedrà, è molto duro con se stesso. Deve essere incolpato perché abbiamo iniziato il Mondiale con una squadra che non ha poi giocato bene insieme. Bisogna avviare una ricostruzione in vista dell’Europeo in casa”.

Foto: Twitter Bayern