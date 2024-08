Matthaus rende omaggio a Neuer: “Ha cambiato il calcio”

Nella sua rubrica personale su Sky Sport.de, Lothar Matthaus ha reso omaggio con un lungo editoriale al campione Manuel Neuer, ritiratosi dalla Nazionale tedesca nella giornata di ieri. In un breve stralcio del contenuto, l’ex centrocampista ha approfondito il ruolo cruciale che Neuer ha avuto nel calcio moderno, e la grande rivoluzione che ha apportato nella trasformazione del ruolo del portiere.

Matthaus su Neuer: “Manuel Neuer è uno dei migliori, se non il migliore, portiere della Germania. Con il suo stile ha cambiato così tanto il ruolo del portiere e il calcio stesso che oggi in campo ci sono praticamente undici giocatori. In precedenza, il portiere puntava al rinvio lungo. Manuel, invece, ha unito il ruolo del portiere e del libero”.

Foto: Instagram Matthaus