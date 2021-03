Matthaus: “Quando avevo 20 anni mi cercò la Juve ma i soldi non mi interessavano”

Intervistato da Kicker, l’ex centrocampista dell’Inter e della Nazionale tedesca, Lothar Matthaus ha rivelato di essere stato vicino alla Juventus all’inizio della sua carriera.

Queste le sue parole: “C’erano offerte ogni anno, quando avevo 20 anni sarei potuto andare a giocare alla Juventus e guadagnare 20 volte di più di quando percepivo all’epoca. Erano i primissimi anni ’80. Qualsiasi giovane avrebbe accettato, inoltre ti cercava un grande club e un grande allenatore come Trapattoni. Il denaro però non è stato decisivo in nessun cambiamento, altrimenti non sarei stato in grado di andare al Bayern Monaco nel 1984. Poi, non mi sentivo abbastanza maturo per la Serie A. Quando invece mi prese l’Inter, avevo fatto le giuste esperienze e non potevo dire di no di nuovo al Trap”.

Foto: Onlinede