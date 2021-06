Matthaus provoca l’Inghilterra: “Incredibile come Sancho non trovi spazio con l’Inghilterra. Potrebbe prenderlo la Germania”

In un’intervista al The Sun, Lothar Matthaus ha provocato gli inglesi su Jadon Sancho e il fatto che non viene considerato molto da Southgate: “Trovo incredibile che uno dei migliori calciatori della passata stagione della Bundesliga ma anche degli ultimi due anni, non giochi in questa Inghilterra. Se Sancho non è abbastanza bravo per l’Inghilterra perché non lo lasciano libero così noi gli facciamo il passaporto per la Germania”.

Sulla sfida Inghilterra-Germania: “L’Inghilterra ha la possibilità di vincere, ma non con i calci di rigore. Se si va ai rigori, la Germania vincerà, quindi l’Inghilterra deve farlo entro 120 minuti. Siamo sempre molto bravi con i rigori. È sempre un po’ un gioco tra i tedeschi e gli inglesi, ma se va ai rigori allora siamo i favoriti. Se pensi a quello che è successo negli ultimi 30 o 40 anni. Quando abbiamo giocato nel 1990 e nel 1996… C’è molta pressione per i giocatori inglesi perché leggono ogni giorno sui giornali tutte le storie sui rigori”.