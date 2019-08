Matthaus: “Preferisco lo stile di Messi che la forza di Ronaldo”

Lothar Matthaus ha rilasciato un’intervista al quotidiano AS. L’ex nazionale tedesco ha parlato della situazione del Real Madrid e delle sue preferenze tra Messi e Ronaldo. Queste le sue dichiarazioni: “Il Real deve apportare alcune modifiche. Come fan del calcio, preferisco lo stile di Messi alla forza di Ronaldo. Ciò non significa che uno sia migliore dell’altro. Messi gioca di più per la squadra e fa più assist, mentre Ronaldo si distingue per la sua forza e velocità. Se dovessi assumerne uno sarebbe Messi, perché considero il suo stile più importante per la squadra.

Foto: AS