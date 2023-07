Matthaus: “Per me Lucas Hernandez è il miglior esempio di mancanza di carattere”

L’operazione che ha portato Lucas Hernandez al PSG non è stata digerita da Lothar Matthaus che, in un’intervista rilasciata a Sport Bild, ha dichiarato: “Fossi stato in lui, dopo gli ultimi quattro anni con tutti i problemi dentro e fuori dal campo, avrei firmato umilmente un nuovo contratto. Per me Hernandez è il miglior esempio di mancanza di carattere. Ho detto diversi mesi fa: se arriva un’offerta per lui, il vecchio detto di Reiner Calmund si applica a me, “Metti il timbro e liberatene”.

Foto: Instagram Matthaus