Matthaus: “Penso che Vlahovic si adatterebbe bene al Bayern Monaco”

In un’intervista al sito tedesco Abendzeitung-Muenchen, Lothar Matthaus ha parlato di Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “Quest’anno non è andato benissimo? In precedenza ha segnato con la Fiorentina. Alla Juventus le cose non sono andate proprio bene, c’era anche molta agitazione legata alla penalizzazione. È simile al Bayern Monaco da questo punto di vista: più inquietudine c’è, peggiori sono i risultati e meno entusiasta è la squadra. Una cosa del genere mette a dura prova una squadra. Penso che Vlahovic si adatterebbe bene al Bayern per la sua statura, per la qualità che indubbiamente ha, anche se ultimamente non è andato benissimo. È un centravanti che sa dov’è la porta. Sarebbe sicuramente qualcuno a cui penserei. Mi ricorda un po’ il giovane Lukaku: forte, alto, robusto, un muro. Un giocatore che di testa si fa strada, che sa cosa fare in area di rigore”.

Foto: Instagram Matthaus