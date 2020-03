Matthaus: “Neuer sarebbe sfacciato se continuasse ad insistere per un contratto più lungo”

Le trattative fra il Bayern Monaco e Manuel Neuer per il rinnovo del contratto si sono complicate negli ultimi giorni. La situazione è stata commentata a SKY Sport Deutschland da Lothar Matthaus, leggenda del club bavarese: “Soprattutto in questi tempi, dovrebbe ricordare che la gratitudine e l’apprezzamento non sono strade a senso unico. Ora insistere ostinatamente su un contratto che da nessun’altra parte gli sarà offerto con questa lunghezza alla sua età sarebbe sfacciato! Se il Bayern offre un contratto fino al 2023 e il giocatore ne vuole uno fino al 2025, dovresti incontrarti a metà, cioè al 2024.”

Foto: T-Online.de