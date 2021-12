Matthaus: “La Bundesliga è ancora dietro l’Inghilterra. Il Bayern può vincere di nuovo tutto”

Lothar Matthaus, ex centrocampista, ha rilasciato un’intervista a La Bild. Ecco le sue parole sulla differenza tra il campionato tedesco e quello inglese: “La Bundesliga è dietro l’Inghilterra, ovviamente. Ma le altre nazioni non ci hanno superato. Questa è solo un’istantanea.”

Sul Bayern Monaco: “Ha nove punti di vantaggio, un’altra partita casalinga contro il Dortmund, non riesco a immaginare che ci sia un altro campione. Il Bayern può vincere la Champions anche senza Nagelsmann, come hai dimostrato con Hansi Flick. Ma confido davvero che saranno in grado di farlo di nuovo.

