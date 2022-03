Matthaus: “Il Bayern non è tra le favorite per vincere la Champions. Ci sono squadre più forti”

Lothar Matthaus, ex difensore di Inter e Bayern Monaco, ha parlato a Sky Sport.de nel prepartita tra Bayern e Salisburgo, analizzando la situazione dei bavaresi.

Queste le sue parole: “Il Bayern Monaco non ha una rosa ampia come le altre grandi squadre. La formazione iniziale è top, ma qualcosa manca in panchina. Sabitzer, ad esempio, non ha ancora convinto. Certo, può arrivare ai quarti e anche in semifinale, ma per arrivare in finale e magari vincere la Coppa manca qualcosina. Vedo avanti il Manchester City e il Liverpool”.